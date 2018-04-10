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Партия Лулы да Силвы решила выдвинуть его кандидатом на пост президента Бразилии
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Партия Лулы да Силвы решила выдвинуть его кандидатом на пост президента Бразилии 

ТАСС 48 минут назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 апреля. /ТАСС/. Бразильская левая Партия трудящихся (ПТ), одним из руководителей которой является экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, сообщила о намерении выдвинуть его кандидатом на высший государственный пост вопреки решению суда об аресте политика. Соответствующее заявление сделала в понедельник председатель этой политической силы Глейзи Хоффман.
"Мы подтверждаем кандидатуру [экс-] президента Лулы [да Силвы]. Он наш кандидат при любых обстоятельствах", — сказала Хоффман. Она также заявила, что считает бывшего главу государства политическим заключенным. Видеозапись ее заявления размещена на странице Лулы да Силвы в Facebook.
Официально регистрация кандидатов на пост президента Бразилии начнется в августе этого года. Однако, скорее всего, Высший избирательный суд заблокирует кандидатуру Лулы да Силвы. Дело в том, что в соответствии с законодательством Бразилии человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.
В минувшую субботу Лула да Силвы начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Лула да Силва ранее объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда.
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