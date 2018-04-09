Мексика пересмотрит отношения с США

В Мексике заявили о намерении пересмотреть отношения с США

"Президент дал указания каждому ведомству федеральной государственной администрации вместе с министерством иностранных дел оценить действующие механизмы сотрудничества каждого из них с федеральным правительством США", — говорится в заявлении. Сведений о возможной приостановке или изменении существующих форматов взаимодействия обнародовано не было.

На минувшей неделе напряженность в отношениях двух соседних стран обострилась. Поводом послужило решение президента США Дональда Трампа привлечь Национальную гвардию к охране границы с Мексикой, чтобы "остановить поток наркотиков, других контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также нелегальных иммигрантов".

Пенья Ньето в обнародованном в четверг видеообращении призвал коллегу из США не вымещать на мексиканцах свое раздражение из-за проблем во внутренней политике. Его пресс-секретарь Эдуардо Санчес сообщил, что правительство Мексики будет следить за развертыванием подразделений на границе и по мере его развития определит, какие меры будут приняты "для того, чтобы продолжать заботиться о жизни и здоровье наших соотечественников, уважении национального суверенитета и достоинстве мексиканцев".