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Мексика пересмотрит отношения с США
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В Мексике заявили о намерении пересмотреть отношения с США 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Мексика намерена пересмотреть свои отношения с США. Соответствующее распоряжение президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето дал руководителям федеральных министерств и ведомств на последнем совещании, сообщила в понедельник администрация главы государства.
"Президент дал указания каждому ведомству федеральной государственной администрации вместе с министерством иностранных дел оценить действующие механизмы сотрудничества каждого из них с федеральным правительством США", — говорится в заявлении. Сведений о возможной приостановке или изменении существующих форматов взаимодействия обнародовано не было.
На минувшей неделе напряженность в отношениях двух соседних стран обострилась. Поводом послужило решение президента США Дональда Трампа привлечь Национальную гвардию к охране границы с Мексикой, чтобы "остановить поток наркотиков, других контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также нелегальных иммигрантов".
Пенья Ньето в обнародованном в четверг видеообращении призвал коллегу из США не вымещать на мексиканцах свое раздражение из-за проблем во внутренней политике. Его пресс-секретарь Эдуардо Санчес сообщил, что правительство Мексики будет следить за развертыванием подразделений на границе и по мере его развития определит, какие меры будут приняты "для того, чтобы продолжать заботиться о жизни и здоровье наших соотечественников, уважении национального суверенитета и достоинстве мексиканцев".
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