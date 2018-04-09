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Министр экономики Мексики заявил о возможных сроках заключения нового соглашения NAFTA
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Министр экономики Мексики заявил о возможных сроках заключения нового соглашения NAFTA 

ТАСС 2 часа назад
МЕХИКО, 9 апреля. /ТАСС/. Переговоры о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между Канадой, США и Мексикой могут закончиться достижением новой договоренности уже в начале мая. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу Televisa министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.
"Мы должны знать, сможем ли мы закрыть переговоры самое позднее на первой неделе мая", — сказал Гуахардо. По его словам, существует «очень высокая вероятность, порядка 80%», что сторонам удастся достичь принципиальной договоренности. Гуахардо также выразил надежду на то, что это позволит «значительно улучшить» ситуацию на рынках, и, возможно, способствовать укреплению мексиканской национальной валюты.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года, раунды проходят в Мексике, США и Канаде.
Главный переговорщик от Канады Стив Верхул 28 марта сообщил, что заключение нового договора по НАФТА затормозилось из-за позиции США по ряду аспектов, касающихся автомобильной отрасли. Ранее в том же месяце Гуахардо заявил, что Мексике и Канаде «нужно быть готовым жить с НАФТА без США».
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