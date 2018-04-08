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В Бразилии восемь человек ранены в беспорядках после ареста экс-президента
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В Бразилии восемь человек ранены в беспорядках после ареста экс-президента 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Не менее восьми человек получили ранения в ходе беспорядков у здания федеральной полиции Бразилии в городе Куритиба после ареста экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва.
Полиция заявила, что среди пострадавших — трое несовершеннолетних и один полицейский. Один ребенок и двое взрослых были доставлены в больницу, отмечает портал Folha de Sao Paulo.
В субботу вечером экс-президент Лула был доставлен на самолете в Куритибу, где он начал отбывать тюремное заключение. Из аэропорта его на вертолете перевезли в здание федеральной полиции, там для него была подготовлена временная камера.
Рядом со зданием собралась толпа людей, протестующих против ареста. Военизированная полиция применила для их разгона светошумовые гранаты и резиновые пули.
В течение двух дней Лула укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников. В субботу он все-таки вышел из здания и сдался в руки полиции, хотя изначально для добровольной сдачи ему было отведено время до середины дня пятницы.
В субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Луле на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения Лулы под стражу. В пятницу предыдущая инстанция, высший суд Бразилии, также отказала адвокатам Лулы сразу в двух апелляциях.
В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
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