Экс-президента Бразилии Лула доставили к месту заключения

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен в городе Куритиба, где он будет отбывать тюремное заключение, сообщает Reuters.

Отмечается, что у здания тюрьмы сторонники да Силвы протестовали против его ареста.

Ранее сообщалось, что Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям. Он вышел из здания профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу и сел в машину федеральной полиции.

Верховный суд Бразилии выдал ордер на заключение да Силвы под стражу. Сам он назвал абсурдом решение суда.

Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.