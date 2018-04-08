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Экс-президента Бразилии Лула доставили к месту заключения
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Экс-президента Бразилии Лула доставили к месту заключения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Nacho Doce/Reuters
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен в городе Куритиба, где он будет отбывать тюремное заключение, сообщает Reuters.
Отмечается, что у здания тюрьмы сторонники да Силвы протестовали против его ареста.
Ранее сообщалось, что Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям. Он вышел из здания профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу и сел в машину федеральной полиции.
Верховный суд Бразилии выдал ордер на заключение да Силвы под стражу. Сам он назвал абсурдом решение суда.
Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.
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