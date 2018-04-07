Придет ли Россия на помощь?

В 1961 году на Кубе разразился Карибский кризис. Фидель Кастро объявил: «То, что США не могут нам простить, так это то, что мы совершили социалистическую революцию под самым их носом».

Кастро прибег к сотрудничеству с СССР. Хрущев установил на Кубе ядерные ракеты Р-12 и Р-14, способные достичь практически любого уголка американской территории.

После обнаружения этих ракет самолетом-разведчиком U-2 в середине 1963 года, США потребовали вывода с Кубы сил СССР. 22 октября 1962 года Кеннеди обратился к американскому народу в телевизионном выступлении и объявил о создании карантинной зоне вокруг Кубы: «Если советские корабли попытаются пройти дальше, они будут потоплены».

24 октября Хрущев ответил: «СССР видит в карантине агрессивные действия и не развернет корабли». В тот момент мир находился на грани ядерной катастрофы.

Это происходило в кульминационный этап Холодной войны, когда СССР достиг максимальной военной и экономической мощи. Для коммунистов Куба, находившаяся в 150 километрах от США, была стратегически важным пунктом. В игре на мировое первенство участвовали две сверхдержавы, победившие во Второй мировой войне и представлявшие две противоборствующие системы: коммунизм и капитализм.

И вот когда катастрофа уже казалась неизбежной, камеры с вертолетов показали, что советские суда, нагруженные ракетами, почти дойдя до установленной блокадной линии, развернулись перед военными кораблями США. Мир облегченно вздохнул.

Кеннеди и Хрущев пришли к соглашению. 27 октября Хрущев предложил Кеннеди ликвидацию советских ракетных баз на Кубе взамен на официальное заверение со стороны США не проводить и не поддерживать нападения на Кубу. Кроме того, СССР потребовал убрать атомные ракеты США из Турции . С тех пор Советский Союз вынужден был взять на себя заботу о Кубе и до самой перестройки оказывал ей помощь, равнявшуюся 8 миллиардам долларов в год.

Сейчас многие пытаются провести параллели между тем, что происходило в 1961 году на Кубе, с нынешней ситуацией в Венесуэле . Когда кризис экономики и политической системы в стране становится совершенно очевиден, всегда можно сказать: «Но Куба-то после шести десятилетий все еще жива».

Однако разница между этими двумя ситуациями огромная. СССР уже больше нет, на его месте поднимается с колен после нескольких лет экономического кризиса Россия , которая уже не в состоянии пуститься в подобную авантюру. Ее приоритетом является геополитическая ситуация в странах СНГ, особенно на Украине и в Севастополе , единственном русском порте в Черном море, и в Тартусе ( Сирия ), где расположена средиземноморская база ВМФ России. Страна должна противостоять тяжелым экономическим санкциям ЕС , помимо непростой внутриполитической ситуации в Чечне

Венесуэльский же режим на международной арене все больше отодвигается на задний план, а коррупционные скандалы потрясают общественность. Коллапс кажется вполне вероятным. Нефтяная промышленность на грани, гиперинфляция растет, а дефицит продуктов огромен: менее чем за три года производство снизилось на 50%. Бюджетный дефицит и дефицит движения наличных средств в нефтегазовой компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) особенно критичны в условиях закрытия внешнего финансирования. А дефолт перекрывает все возможные выходы из кризиса. И международная изоляция только усугубляется. Санкции расширяются и ужесточаются, а «Саммит Америк» в Лиме намерен не допустить президента Венесуэла до участия в нем.

Не думаю, что в случае Венесуэлы можно проследить какие-либо параллели с кубинским кризисом 1961 года. Холодная война давно закончилась. Кто будет сейчас играть роль СССР? Кто возьмет на себя содержание Венесуэлы? Может, один из островов Карибского бассейна, в еще более сложном положении, чем Венесуэла?