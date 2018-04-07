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Мексиканские морпехи убили трех мирных жителей во время перестрелки с бандитами
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Мексиканские морпехи убили трех мирных жителей во время перестрелки с бандитами 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Мексике военные обстреляли с вертолета автомобиль с мирными жителями в ходе перестрелки с бандитами. Погибли три человека, сообщило агентство Associated Press, в субботу, 7 апреля.
Военно-морской
флот Мексики информацию подтвердил и взял на себя ответственность за гибель гражданских лиц.
Жертвами стали женщина и двое детей. Еще два человека получили ранения. Власти Мексики пообещали выплаты и поддержку выживших членов семьи.
Эксперты отметили, что автомобиль случайно оказался на линии огня.
2 апреля заключенные одной из тюрем мексиканского штата Веракрус устроили мятеж. В результате погибли семь полицейских. Осужденные напали на стражей порядка, когда те пытались перевезти четырех преступников в другое исправительное учреждение. Заключенные также устроили пожар, поджигая матрацы в камерах.
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