Мексиканские морпехи убили трех мирных жителей во время перестрелки с бандитами

Мексике военные обстреляли с вертолета автомобиль с мирными жителями в ходе перестрелки с бандитами. Погибли три человека, сообщило агентство Associated Press , в субботу, 7 апреля.

Военно-морской

флот Мексики информацию подтвердил и взял на себя ответственность за гибель гражданских лиц.

Жертвами стали женщина и двое детей. Еще два человека получили ранения. Власти Мексики пообещали выплаты и поддержку выживших членов семьи.

Эксперты отметили, что автомобиль случайно оказался на линии огня.

2 апреля заключенные одной из тюрем мексиканского штата Веракрус устроили мятеж. В результате погибли семь полицейских. Осужденные напали на стражей порядка, когда те пытались перевезти четырех преступников в другое исправительное учреждение. Заключенные также устроили пожар, поджигая матрацы в камерах.