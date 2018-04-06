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Президент Мексики предостерёг Трампа от попыток его запугать
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Президент Мексики предостерёг Трампа от попыток его запугать 

Свободная пресса 30 минут назад
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в своём обращении к нации по телевидению заявил, что готов вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но только в форме взаимоуважительного диалога, и заверил, что пытаться запугать мексиканский народ бесполезно.
"Президент Трамп, если вам нужны соглашения с Мексикой, мы всегда готовы к диалогу, как и ранее демонстрировали это. Если же ваши последние заявления идут от неудач с внутренней политикой, ваших законов или конгресса, то обращайтесь к ним, а не к мексиканцам", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Трамп пригрозил мексиканскому правительству, что Вашингтон выйдет из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), если Мехико не предпримет действенных шагов по борьбе с международной наркоторговлей, а после подписал документ, согласно которому к охране американо-мексиканской границы и прилегающих территорий будут привлечены силы Национальной гвардии.
Напомним, в августе 2017 года он подписал указ о необходимости возведения приграничной стены, которая будет отделять Америку от Мексики и защищать страну от незаконных вторжений.
В марте Конгресс США согласовал проект бюджета на текущий финансовый год, в котором заложены траты в размере 1,6 млрд долларов на возведение стены на американо-мексиканской границе. При этом изначально администрация Трампа просила на реализацию этого его предвыборного обещания 25 млрд
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