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Власти США закупят 280 дронов для поиска плантаций наркотиков в Мексике
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Власти США закупят 280 дронов для поиска плантаций наркотиков в Мексике 

RT на русском 1 час назад
На сайте госзакупок США появился тендер на поставку 280 дронов для борьбы с наркобизнесом в Мексике. Заказчиком выступило американское Бюро по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности.
Ведомство будет использовать беспилотники в совместной миссии с правительством Мексики и Управлением ООН по наркотикам и преступности.
«Благодаря этим беспилотным аппаратам наши мексиканские коллеги смогут расширить свои возможности по наблюдению и разведке, а также обнаруживать запрещённые законом культуры», — говорится в описании.
Подрядчик должен будет провести 4-часовой инструктаж на испанском языке по использованию дронов для 15 сотрудников учреждений Министерства национальной обороны Мексики.
Перечислены также требования к техническим характеристикам беспилотников. Так, камера должна поддерживать качество видео 4K.
Ранее стало известно, что мексиканские наркокартели начали производить беспилотники для доставки наркотиков в США.
Американские пограничники выступили за строительство стены вдоль границы с Мексикой.
RT на русском: последние новости
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