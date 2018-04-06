Власти США закупят 280 дронов для поиска плантаций наркотиков в Мексике

На сайте госзакупок США появился тендер на поставку 280 дронов для борьбы с наркобизнесом в Мексике . Заказчиком выступило американское Бюро по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности.

Ведомство будет использовать беспилотники в совместной миссии с правительством Мексики и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

«Благодаря этим беспилотным аппаратам наши мексиканские коллеги смогут расширить свои возможности по наблюдению и разведке, а также обнаруживать запрещённые законом культуры», — говорится в описании.

Подрядчик должен будет провести 4-часовой инструктаж на испанском языке по использованию дронов для 15 сотрудников учреждений Министерства национальной обороны Мексики.

Перечислены также требования к техническим характеристикам беспилотников. Так, камера должна поддерживать качество видео 4K.

Ранее стало известно, что мексиканские наркокартели начали производить беспилотники для доставки наркотиков в США.

Американские пограничники выступили за строительство стены вдоль границы с Мексикой.