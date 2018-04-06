Президент Мексики призвал главу США не вымещать проблемы на соседях

"Мы не позволим, чтобы негативная риторика определяла наши действия", — подчеркнул Ньето. Он добавил, что Мексика открыта к соглашениям с США, если вести диалог «серьезно, добросовестно и конструктивно».

"Мы готовы к переговорам, но только на основе двустороннего уважения. Мы не будем бояться переговоров, но никогда не пойдем на переговоры от страха", — заявил Пенья Ньето.

Ранее Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь нацгвардию к охране мексиканской границы, что вызвало негативную реакцию в Мексике.