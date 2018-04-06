Президент Мексики призвал главу США не вымещать проблемы на соседях 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал своего коллегу из США Дональда Трампа не вымещать на мексиканцах проблемы во внутренней политике. Также он посоветовал хозяину Белого дома заняться американскими законами или Конгрессом, сообщает ТАСС.
"Мы не позволим, чтобы негативная риторика определяла наши действия", — подчеркнул Ньето. Он добавил, что Мексика открыта к соглашениям с США, если вести диалог «серьезно, добросовестно и конструктивно».
"Мы готовы к переговорам, но только на основе двустороннего уважения. Мы не будем бояться переговоров, но никогда не пойдем на переговоры от страха", — заявил Пенья Ньето.
Ранее Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь нацгвардию к охране мексиканской границы, что вызвало негативную реакцию в Мексике.