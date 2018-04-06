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Посол РФ в Мексике положительно оценил перспективы развития двусторонних отношений
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Посол РФ в Мексике положительно оценил перспективы развития двусторонних отношений 

ТАСС 2 часа назад
МЕХИКО, 5 апреля. /ТАСС/. Перед Россией и Мексикой в настоящее время открываются хорошие перспективы для развития двусторонних отношений. Такое мнение высказал в четверг посол РФ в латиноамериканской стране Эдуард Малаян на пресс-конференции, состоявшейся в российском посольстве.
"Пожалуй, с такими перспективами, как сейчас, у нас давно не было отношений, — сказал Малаян. — Мы ждем официального визита в Москву председателя Сената Эрнесто Хавьера Кордеро Арройо, приглашение ему было передано давно". Дипломат также выразил надежду на то, что в апреле состоится визит в Мексику делегации депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, в конце апреля в латиноамериканской стране пройдут Дни Москвы, в ходе которых будут организованы «очень интересные культурные мероприятия».
"Отношение Мексики с ее соседями — это отдельная статья, но отношения России с Мексикой — это постоянная величина, и она такой будет все время", — добавил Малаян.
Посол отметил, что в РФ ждут сборную Мексики и ее болельщиков на предстоящий чемпионат мира по футболу. По некоторым оценкам, в Россию приедут 20-25 тысяч мексиканцев, по этому показателю латиноамериканская страна занимает первое место в своем регионе. «В самом центре Москвы, рядом с Красной площадью, будет огромный мексиканский павильон», — сообщил Малаян.
В 2017 году объем торговли между Россией и Мексикой составил порядка $1,7 млрд В текущем году он может достичь $2,5 млрд
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