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Венесуэла приостановила экономические отношения с Панамой
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Венесуэла приостановила торгово-экономические отношения с Панамой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / Márcio Cabral de Moura
Власти Венесуэлы решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, сообщает агентство AVN со ссылкой на решение МВД, министерства внешней торговли и минфина южноамериканской страны.
Всего речь идет о приостановке отношений с 46 юридическими и 22 физическими лицами в Панаме.
Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.
Всего в список вошли 55 чиновников Венесуэлы, которых власти Панамы подозревают в причастности к отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Помимо Мадуро в список внесены глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, генпрокурор Тарек Уильям Сааб, глава верховного суда Майкель Морено, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, брат Уго Чавеса Адан, министр образования Элиас Хауа.
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