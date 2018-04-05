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США могут в ближайшие месяцы объявить о новых мерах против Венесуэлы
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США могут в ближайшие месяцы объявить о новых мерах против Венесуэлы 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. США не планируют объявлять о новых мерах против Венесуэлы на предстоящем в Перу Саммите Америк, однако это может быть сделано в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом в четверг во время брифинга в режиме телеконференции сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
"Мы не ожидаем никаких новых объявлений на Саммите Америк. Правительство Соединенных Штатов продолжает определять, какими будут следующие шаги по усилению давления на диктатуру [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", — сказал он. При этом, по словам должностного лица, «в течение нескольких следующих месяцев» американские власти могут все же объявить о новых мерах с целью «наказать Мадуро» и других членов руководства республики, которых Вашингтон обвиняет в коррупции.
Представитель администрации указал на то, что за последнее время сразу несколько западных стран ввели ограничительные меры в отношении Каракаса.
МИД Перу 13 февраля объявил о решении отказать Мадуро в возможности участвовать в Саммите Америк из-за «продолжающейся и серьезной деградации демократических институтов в Венесуэле». Эту позицию поддержала Группа Лимы, в которую входят представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу). Мадуро сообщил, что все же собирается присутствовать на встрече.
Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. В этом году саммит состоится в Лиме 13-14 апреля. В форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп.
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