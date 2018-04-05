Катар сыграет на Кубке Америки в Бразилии

Сборная Катара примет участие в Кубке Америки 2019 года в качестве приглашенной команды, сообщает globoesporte.com.

Японии. Хозяин чемпионата мира 2022 года станет одной из трех команд из Азии, которая сыграет в 2019 году в Бразилии . Ожидаются, что приглашения также получат сборные Китая

Отметим, что в турнире выступят 16 команд: 10 представителей КОНМЕБОЛ, три сборные из Азии и три — из КОНКАКАФ. Вероятным кандидатом из Центральной и Северной Америки считается сборная Мексики . Еще две команды объявят позже.

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля на девяти стадионах в восьми городах Бразилии.