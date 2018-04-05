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Катар сыграет на Кубке Америки в Бразилии
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Катар сыграет на Кубке Америки в Бразилии 

Советский спорт 36 минут назад
Сборная Катара примет участие в Кубке Америки 2019 года в качестве приглашенной команды, сообщает globoesporte.com.
Хозяин чемпионата мира 2022 года станет одной из трех команд из Азии, которая сыграет в 2019 году в Бразилии. Ожидаются, что приглашения также получат сборные Китая и Японии.
Отметим, что в турнире выступят 16 команд: 10 представителей КОНМЕБОЛ, три сборные из Азии и три — из КОНКАКАФ. Вероятным кандидатом из Центральной и Северной Америки считается сборная Мексики. Еще две команды объявят позже.
Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля на девяти стадионах в восьми городах Бразилии.
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