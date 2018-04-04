Министр обороны Венесуэлы: США используют «гибридную агрессию» по отношению к стране

ТАСС , 4 апреля. Классическая схема принудительной смены режима в Венесуэле , которую используют США , включает в себя использование «гибридной агрессии». Об этом заявил в среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

"Правительство Соединенных Штатов на протяжении целого ряда лет следует своей классической схеме по принудительной смене режима в отношении Боливарианской Республики Венесуэла и проводит так называемую гибридную агрессию, используя как мягкую силу, так и жесткую силу при поддержке Евросоюза и целой группы стран", — сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

По его словам, «гибридная агрессия» состоит из нескольких частей. Сначала ведется экономическая война с преследованием финансовых интересов Венесуэлы, введением эмбарго на закупку лекарств. Также в СМИ и социальных сетях распространяются ложные сведения о положении дел в республике, где ее называют «преступным государством». Также идет финансирование неправительственных организаций и политических партий.

Реальная задача

"Реальная задача заключается в том, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро , используя надуманный предлог гуманитарного кризиса, которого в нашей стране нет", — подчеркнул он.

Лопес подчеркнул, что притязания США и их союзников выходят за рамки международного права и принципа самоопределения народов.

"С этой площадки мы призываем мировое сообщество и международные организации обратить внимание на темные империалистические замыслы в отношении Венесуэлы для того, чтобы не допустить нарушения суверенитета Венесуэлы и ее независимости", — подчеркнул он.