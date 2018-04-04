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В Венесуэле задержали 17 человек за нападение на караван соперника Мадуро
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В Венесуэле задержали 17 человек за нападение на караван соперника Мадуро 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 4 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил во вторник о задержании сразу 17 человек по подозрению в причастности к нападению на караван соперника действующего главы государства на предстоящих выборах Энри Фалькона.
Нападение произошло во вторник в районе Катия столицы Венесуэлы Каракаса. По заявлению самого Фалькона, его совершили вооруженные люди, связанные с властями, а в результате нападения был серьезно ранен депутат и начальник службы безопасности кандидата Теодоро Кампос.
"Мы уже начали расследование, и уже есть 17 задержанных. Мы — мирные люди", — приводит канал Globovision заявление Мадуро. При этом он отверг версию о причастности к нападению так называемых «колективос» — сторонников венесуэльских властей.
Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.
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