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В МИД Перу подтвердили, что президента Венесуэлы не приглашали на Саммит Америк
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В МИД Перу подтвердили, что президента Венесуэлы не приглашали на Саммит Америк 

RT на русском 38 минут назад
Новый глава МИД Перу Нестор Пополисио подтвердил данные о том, что президента Венесуэлы Николса Мадуро всё также не ждут на Саммите Америк. Об этом сообщает El Comercio.
«Это твердое решение, которое не пересматривается», — сказал Пополисио.
Он также добавил, что грядущие выборы президента Венесуэлы не будут носить характер свободных и справедливых, что также служит препятствие для участия в саммите.
«Это является непреодолимым препятствием для участия в процессе Саммита Америк, — отметил он.
В феврале предыдущее правительство Перу официально отозвало приглашение на Саммит Америк, направленное президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
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