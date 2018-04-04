В МИД Перу подтвердили, что президента Венесуэлы не приглашали на Саммит Америк

Новый глава МИД Перу Нестор Пополисио подтвердил данные о том, что президента Венесуэлы Николса Мадуро всё также не ждут на Саммите Америк. Об этом сообщает El Comercio.

«Это твердое решение, которое не пересматривается», — сказал Пополисио.

Он также добавил, что грядущие выборы президента Венесуэлы не будут носить характер свободных и справедливых, что также служит препятствие для участия в саммите.

«Это является непреодолимым препятствием для участия в процессе Саммита Америк, — отметил он.