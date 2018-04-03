Министр обороны: Венесуэла хочет поднять ВТС с Россией на новый уровень

"Обсуждались вопросы нашего сотрудничества. Мы хотим сейчас пойти дальше обычного военно-технического сотрудничества, углублять его и развивать сотрудничество на оперативном уровне", — сказал министр обороны Венесуэлы.

По его словам, в ходе переговоров также были затронуты вопросы обмена летчиками: «чтобы венесуэльские пилоты самолетов Су-30 могли приехать и поделиться опытом в Россию, а летчики российские, которые получили неоценимый опыт в Сирии , — приехали и поделились бы опытом со своими венесуэльскими товарищами».

Министр сообщил, что привез послание от президента Венесуэлы Николаса Мадуро , «который просил передать глубокие соболезнования всему российскому народу в связи с трагическим инцидентом, который произошел в Сибири, с гибелью детей и взрослых людей».

Военачальник отметил, что с удовольствием откликнулся на приглашение своего коллеги и друга Сергея Шойгу принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности, «на которой смело обсуждаются все вопросы, которые интересуют наши страны».

"Я с удовольствием ответил на это приглашение и приехал для того, чтобы обсудить все эти вопросы, потому что силы добра должны победить силы зла", — заявил министр обороны Венесуэлы.