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Министр обороны: Венесуэла хочет поднять ВТС с Россией на новый уровень
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Министр обороны: Венесуэла хочет поднять ВТС с Россией на новый уровень 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Венесуэла заинтересована в активном развитии военно-технического сотрудничестве (ВТС) с Россией и выводе его на качественно новый уровень, заявил министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес журналистам во вторник после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.
"Обсуждались вопросы нашего сотрудничества. Мы хотим сейчас пойти дальше обычного военно-технического сотрудничества, углублять его и развивать сотрудничество на оперативном уровне", — сказал министр обороны Венесуэлы.
По его словам, в ходе переговоров также были затронуты вопросы обмена летчиками: «чтобы венесуэльские пилоты самолетов Су-30 могли приехать и поделиться опытом в Россию, а летчики российские, которые получили неоценимый опыт в Сирии, — приехали и поделились бы опытом со своими венесуэльскими товарищами».
Министр сообщил, что привез послание от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «который просил передать глубокие соболезнования всему российскому народу в связи с трагическим инцидентом, который произошел в Сибири, с гибелью детей и взрослых людей».
Военачальник отметил, что с удовольствием откликнулся на приглашение своего коллеги и друга Сергея Шойгу принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности, «на которой смело обсуждаются все вопросы, которые интересуют наши страны».
"Я с удовольствием ответил на это приглашение и приехал для того, чтобы обсудить все эти вопросы, потому что силы добра должны победить силы зла", — заявил министр обороны Венесуэлы.
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