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Напугавший Трампа караван мигрантов в Мексике начал распадаться
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Напугавший Трампа караван мигрантов в Мексике начал распадаться 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МЕХИКО, 4 апр — РИА Новости. Караван мигрантов из стран Центральной Америки, напугавший президента США Дональда Трампа, начал рассредотачиваться на мексиканской территории, говорится в опубликованном вечером совместном заявлении МИД и МВД латиноамериканской страны.
Ранее Трамп заявил, что этот караван необходимо остановить и призвал конгресс действовать.
"Как и ожидалось, караван, известный под названием «Крестный путь мигранта», начал распадаться по решению самих его участников. Желание не продолжать движение связано только с решением самих людей, которые в него входили, а не с каким-либо внешним или внутренним давлением", — говорится в коммюнике.
Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.
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