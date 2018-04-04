Напугавший Трампа караван мигрантов в Мексике начал распадаться

Ранее Трамп заявил, что этот караван необходимо остановить и призвал конгресс действовать.

"Как и ожидалось, караван, известный под названием «Крестный путь мигранта», начал распадаться по решению самих его участников. Желание не продолжать движение связано только с решением самих людей, которые в него входили, а не с каким-либо внешним или внутренним давлением", — говорится в коммюнике.