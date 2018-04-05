Трамп считает, что страны ЕС выступают против США в сфере торговли

"Если вы взгляните на Евросоюз, он единодушно выступает против нас в том, что касается торговли, — сказал президент. — Мы не можем даже заниматься бизнесом. Они отправляют сюда свои автомобили. Они отправляют сюда все, а наши продукты брать не хотят. Мы не можем позволить, чтобы это происходило".