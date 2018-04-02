Москва и Каракас обсуждают возможность сборки автомобилей в Венесуэле

В Каракасе проходит заседание межправительственной комиссии высокого уровня двух стран. Россию представляет делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Олегом Рязанцевым

Как передает агентство AVN со ссылкой на Кастро Сотельдо, речь идет не только о сборке машин, но и о производстве автозапчастей в Венесуэле. Конкретные сроки начала такой работы пока не названы.

Также стороны затронули тему производства вакцин в Венесуэле, создания машиностроительных производств, проектов инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами. Венесуэльский чиновник сообщил, что обсуждается предложение по производству оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги.