Ещё
Москва и Каракас обсуждают возможность сборки автомобилей в Венесуэле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва и Каракас обсуждают возможность сборки автомобилей в Венесуэле 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости. Россия и Венесуэла обсуждают возможность начала сборки автомобилей на венесуэльской территории, сообщил в понедельник вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро Сотельдо.
В Каракасе проходит заседание межправительственной комиссии высокого уровня двух стран. Россию представляет делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Олегом Рязанцевым.
Как передает агентство AVN со ссылкой на Кастро Сотельдо, речь идет не только о сборке машин, но и о производстве автозапчастей в Венесуэле. Конкретные сроки начала такой работы пока не названы.
Также стороны затронули тему производства вакцин в Венесуэле, создания машиностроительных производств, проектов инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами. Венесуэльский чиновник сообщил, что обсуждается предложение по производству оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги.
Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что стороны обсуждают возможное использование венесуэльской криптовалюты «петро» при осуществлении международных транзакций, сотрудничество в военной сфере, железнодорожные проекты в Венесуэле, а также анализируют стратегический альянс между компаниями "Роснефть" и PDVSA в рамках проекта Petromonagas.
РИА Новости: последние новости
Мадуро выразил России соболезнования из-за трагедии в Кемерово В Венесуэле задержали трех людей за осквернение статуи Чавеса Новые власти Перу так и не пригласили Венесуэлу на "Саммит Америк"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу283
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»315
ЕС предрекли судьбу СССР153
Саммит по Донбассу может пройти без России387
Анна Хилькевич рассказала о второй беременности18
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение