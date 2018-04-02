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В Венесуэле на Пасху сожгли чучело Трампа
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В Венесуэле на Пасху сожгли чучело Трампа
RT на русском
5 часов назад
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Католический мир отметил Пасху 1 апреля. В честь праздника в странах Латинской Америки принято сжигать чучело Иуды. Однако в
Венесуэле
этой традиции следуют с учётом политической повестки.
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