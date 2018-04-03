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Власти Мексики назвали «караван» мигрантов проблемой США
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Власти Мексики назвали «караван» мигрантов проблемой США 

Российская Газета 3 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Власти Мексики ответили США, что не намерены останавливать «караваны» незаконных мигрантов, которые могут прибыть в Соединенные Штаты. Как отметили в МИД и МВД страны, не в их компетенции применять миграционные решения США или какой-либо другой страны, передает РИА Новости.
Караван мигрантов из стран Центральной Америки направляется по территории Мексики в сторону американской границы. Это публичная акция, которая должна привлечь внимание к проблемам мигрантов.
Трамп пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли, если они не будут бороться с нелегальными мигрантами. «Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США», — возмутился Тпамп.
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