СМИ: Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских

Во время бунта заключенных в тюрьме в штате Веракрус на востоке Мексики погибли семь полицейских. Об этом пишет издание El Universal.

Отмечается, что полицейские пытались усмирить бунт в тюрьме La Toma после того как заключенные устроили мятеж с требованием отставки начальника охраны.

Сообщается, что заключённые могли устроить поджог, а погибшие полицейские отравиться дымом.

Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в венесуэльской Валенсии по меньшей мере 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме.