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СМИ: Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских
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СМИ: Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских 

RT на русском 20 минут назад
Во время бунта заключенных в тюрьме в штате Веракрус на востоке Мексики погибли семь полицейских. Об этом пишет издание El Universal.
Отмечается, что полицейские пытались усмирить бунт в тюрьме La Toma после того как заключенные устроили мятеж с требованием отставки начальника охраны.
Сообщается, что заключённые могли устроить поджог, а погибшие полицейские отравиться дымом.
Ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что в венесуэльской Валенсии по меньшей мере 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме.
RT на русском: последние новости
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