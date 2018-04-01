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Трамп пригрозил Мексике отменой соглашения по НАФТА
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Трамп пригрозил Мексике отменой соглашения по НАФТА 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИА Новости. Трамп пригрозил Мексике отменой соглашения по НАФТА, если она не решит проблему нелегалов
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