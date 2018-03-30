В Мексике обнаружили несколько тайных захоронений

В Мексике обнаружили несколько тайных массовых захоронений

Власти мексиканского штата Сакатекас сообщили в пятницу об обнаружении нескольких тайных захоронений с человеческими останками.

По данным прокуратуры Сакатекаса, всего найдены восемь могил, из которых извлечены останки 13 человек, в том числе нескольких женщин, сообщает портал Excelsior. Специалисты оценили возраст убитых и тайно захороненных людей от 15 до 60 лет. Состояние тел такое, что провести процедуру идентификации без специальных исследований сложно.