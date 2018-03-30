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В Мексике задержали трейлер с почти 140 нелегалами из Центральной Америки
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В Мексике задержали трейлер с почти 140 нелегалами из Центральной Америки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники национального института миграции Мексики задержали 136 мигрантов из центральноамериканских стран, пытавшихся добраться до границы США внутри трейлера.
По сообщению ведомства, грузовик был остановлен на дороге в штате Веракрус федеральной полицией Мексики. Внутри находились выходцы из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Никарагуа, причем температура в трейлере достигала 40 градусов жары.
Среди мигрантов было 49 несовершеннолетних. Сейчас всем задержанным оказывается помощь.
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