В Мексике задержали трейлер с почти 140 нелегалами из Центральной Америки

МЕХИКО , 30 мар — РИА Новости . Сотрудники национального института миграции Мексики задержали 136 мигрантов из центральноамериканских стран, пытавшихся добраться до границы США внутри трейлера. По сообщению ведомства, грузовик был остановлен на дороге в штате Веракрус федеральной полицией Мексики. Внутри находились выходцы из Гватемалы , Сальвадора, Гондураса Никарагуа , причем температура в трейлере достигала 40 градусов жары. Среди мигрантов было 49 несовершеннолетних. Сейчас всем задержанным оказывается помощь.