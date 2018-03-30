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Колумбийская епархия подарила к Пасхе 250 000 гостий церкви Венесуэлы — там закончилась мука
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Колумбийская епархия подарила к Пасхе 250 000 гостий церкви Венесуэлы — там закончилась мука 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Колумбийская церковь пожертвовала 250 000 гостий католической церкви Венесуэлы, которая отчаянно пыталась закупить их накануне Пасхи. Ранее церковь выпекала ритуальные хлебцы самостоятельно, но из-за усугубляющегося экономического кризиса в Венесуэле в стране наблюдается дефицит муки.
Братьев по вере выручила епархия колумбийского города Кукута, который расположен на границе Колумбии и Венесуэлы. В епархии уточнили, что гостии были переданы на мосту между двумя странами, сообщает
Ранее в этом месяце сообщалось, что некоторые церкви в Венесуэле просили прихожан приносить из дома муку, так как церковные запасы совсем исчерпались и полноценное празднование Пасхи оказалось под угрозой.
Гостия — маленькая пшеничная лепешка из пресного теста, которая в католицизме латинского обряда используется во время литургии для таинства евхаристии, символизируя тело Иисуса Христа. В православии ее аналог — просфора.
Как подсчитали исследователи, за последние два года жители Венесуэлы из-за недоедания в среднем
похудели почти на 20 кг. Согласно прогнозам аналитиков агентства S&P, которые в июле прошлого года опубликовали доклад о финансово-экономическом положении стран Латинской Америки,
падение
венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году.
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