Колумбийская епархия подарила к Пасхе 250 000 гостий церкви Венесуэлы — там закончилась мука

Колумбийская церковь пожертвовала 250 000 гостий католической церкви Венесуэлы , которая отчаянно пыталась закупить их накануне Пасхи. Ранее церковь выпекала ритуальные хлебцы самостоятельно, но из-за усугубляющегося экономического кризиса в Венесуэле в стране наблюдается дефицит муки.

Братьев по вере выручила епархия колумбийского города Кукута , который расположен на границе Колумбии и Венесуэлы. В епархии уточнили, что гостии были переданы на мосту между двумя странами, сообщает

Ранее в этом месяце сообщалось, что некоторые церкви в Венесуэле просили прихожан приносить из дома муку, так как церковные запасы совсем исчерпались и полноценное празднование Пасхи оказалось под угрозой.

Гостия — маленькая пшеничная лепешка из пресного теста, которая в католицизме латинского обряда используется во время литургии для таинства евхаристии, символизируя тело Иисуса Христа . В православии ее аналог — просфора.

Как подсчитали исследователи, за последние два года жители Венесуэлы из-за недоедания в среднем

похудели почти на 20 кг. Согласно прогнозам аналитиков агентства S&P, которые в июле прошлого года опубликовали доклад о финансово-экономическом положении стран Латинской Америки,

падение

венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году.