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Трамп и Мэттис обсуждали строительство стены на границе с Мексикой за счет Пентагона
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Трамп и Мэттис обсуждали строительство стены на границе с Мексикой за счет Пентагона 

ТАСС 46 минут назад
ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис обсуждали вопрос строительства стены на границе с Мексикой за счет Пентагона. Это в четверг на регулярном брифинге для журналистов подтвердила официальный представитель ведомства Дана Уайт.
"Они говорили об этом потенциальном предложении, — сказала она. — Они говорили об этом, но других деталей у меня нет". Уайт подчеркнула при этом, что защита граждан США — это важнейшая задача для Мэттиса.
Во вторник телекомпания CNN сообщила о том, что средства на возведение барьера могут быть позаимствованы из военных ассигнований. На 2018 год Конгресс США ранее выделил лишь $1,6 млрд на усиление безопасности на южной границе Соединенных Штатов вместо запрошенных ранее Трампом $25 млрд Эти деньги могут быть израсходованы на ремонт существующих заграждений и их продление.
Стена на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако власти Мексики высказываются категорически против участия в этом проекте. В январе Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет. Планировалось, что эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.
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