Венесуэла собралась добиваться открытия у себя завода «Калашникова»

Посол Венесуэлы России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что вопрос открытия завода «Калашникова» в этой латиноамериканской стране будет обсуждаться в ходе визита министра обороны Владимира Падрино Лопеса в Москву

«Эта тема сейчас обсуждается, прорабатывается вместе с нашими российскими партнерами. Это будет обсуждаться во время визита в Россию Владимира Падрино Лопеса», — сказал Тортоса, передает РИА «Новости»

Ранее посол сообщал о приезде министра обороны Венесуэлы в Москву на конференцию по безопасности 4-5 апреля.

Напомним, в 2016 году в Венесуэле было возобновлено строительство заводов по производству автоматов Калашникова.

Строительство заводов в Венесуэле было приостановлено в 2014 году. В России из-за сбоев в строительстве было возбуждено уголовное дело: следствие установило, что в период с 12 февраля 2010 года по 1 июня 2011 года неизвестными были похищены более 1 млрд рублей.

О планах России построить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и фабрики боеприпасов стало известно еще в 2006 году. Этот проект продвигал ныне покойный экс-президент Венесуэлы Уго Чавес

Контракт предусматривает разворачивание в Венесуэле полного лицензионного производства АК-103. Ежегодно завод должен выпускать 25 тыс. автоматов.