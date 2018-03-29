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Венесуэла собралась добиваться открытия у себя завода «Калашникова»
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Венесуэла собралась добиваться открытия у себя завода «Калашникова» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что вопрос открытия завода «Калашникова» в этой латиноамериканской стране будет обсуждаться в ходе визита министра обороны Владимира Падрино Лопеса в Москву.
«Эта тема сейчас обсуждается, прорабатывается вместе с нашими российскими партнерами. Это будет обсуждаться во время визита в Россию Владимира Падрино Лопеса», — сказал Тортоса, передает РИА «Новости».
Ранее посол сообщал о приезде министра обороны Венесуэлы в Москву на конференцию по безопасности 4-5 апреля.
Напомним, в 2016 году в Венесуэле было возобновлено строительство заводов по производству автоматов Калашникова.
Строительство заводов в Венесуэле было приостановлено в 2014 году. В России из-за сбоев в строительстве было возбуждено уголовное дело: следствие установило, что в период с 12 февраля 2010 года по 1 июня 2011 года неизвестными были похищены более 1 млрд рублей.
О планах России построить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и фабрики боеприпасов стало известно еще в 2006 году. Этот проект продвигал ныне покойный экс-президент Венесуэлы Уго Чавес.
Контракт предусматривает разворачивание в Венесуэле полного лицензионного производства АК-103. Ежегодно завод должен выпускать 25 тыс. автоматов.
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