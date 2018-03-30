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В венесуэльской Валенсии власти передали родственникам тела 45 погибших в изоляторе
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В венесуэльской Валенсии власти передали родственникам тела 45 погибших в изоляторе 

Вести.Ru 20 минут назад
Тела 45 человек, которые погибли при пожаре в изоляторе полицейского управления в городе Валенсия в Венесуэле, были переданы родственникам в четверг, 29 марта. Такие данные сообщило издание El Nacional.
Родственница одного из погибших заключенных обвиняет в случившемся власти страны. Пожилая женщина по имени Кармен Валера рассказала, что в изоляторе была резня, по заключенным стреляли и в итоге их сожгли, облив бензином. Но никто ничего не узнает, потому что власти все скрывают. Трагедия, случившаяся 28 марта, унесла жизни не менее 68 человек, напоминает ТАСС.
Власти Венесуэлы пообещали провести расследование беспорядков и последовавшего за ними пожара в изоляторе. О таком же намерении сообщила Национальная ассамблея страны, находящаяся под контролем оппозиции.
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