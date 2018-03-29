Ещё
Парламент Венесуэлы решил расследовать гибель 68 человек при пожаре в изоляторе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парламент Венесуэлы решил расследовать гибель 68 человек при пожаре в изоляторе 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 29 марта. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы проведет собственное расследование случившегося в полицейском изоляторе города Валенсия, где в среду погибли 68 человек. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter Хуан Гуаидо, член законодательного органа, находящегося под контролем оппозиции.
"Случившееся в изоляторе полицейского управления Карабобо не может остаться безнаказанным, — написал политик. — В парламенте мы начнем тщательное расследование, чтобы рассказать гражданам, что стало причиной этого зверства". Гуаидо назвал случившееся «неприемлемым» и потребовал от представителей исполнительной власти объяснений. Ранее установить причины трагедии пообещала генеральная прокуратура страны.
По предварительным данным, пожар начался после того, как в изоляторе произошло нападение на одного из сотрудников.
Беспорядки, уносящие множество человеческих жизней, не редкость для пенитенциарной системы Венесуэлы. В августе 2017 года в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения. После трагедии власти решили перестроить изолятор и передать его в ведение министерства по делам тюрем.
ТАСС: последние новости
CNN: Трамп изучает вариант строительства стены на границе с Мексикой за счет Пентагона Депутат потребовала от властей Венесуэлы раскрыть данные о числе жертв бунта в изоляторе Трамп и Мэттис обсуждали строительство стены на границе с Мексикой за счет Пентагона
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов318
Российские радары не заметили израильских истребителей662
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»132
Юлия Скрипаль пришла в себя37
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово307
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение