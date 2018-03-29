Парламент Венесуэлы решил расследовать гибель 68 человек при пожаре в изоляторе 

ТАСС, 29 марта. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы проведет собственное расследование случившегося в полицейском изоляторе города Валенсия, где в среду погибли 68 человек. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter Хуан Гуаидо, член законодательного органа, находящегося под контролем оппозиции.
"Случившееся в изоляторе полицейского управления Карабобо не может остаться безнаказанным, — написал политик. — В парламенте мы начнем тщательное расследование, чтобы рассказать гражданам, что стало причиной этого зверства". Гуаидо назвал случившееся «неприемлемым» и потребовал от представителей исполнительной власти объяснений. Ранее установить причины трагедии пообещала генеральная прокуратура страны.
По предварительным данным, пожар начался после того, как в изоляторе произошло нападение на одного из сотрудников.
Беспорядки, уносящие множество человеческих жизней, не редкость для пенитенциарной системы Венесуэлы. В августе 2017 года в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения. После трагедии власти решили перестроить изолятор и передать его в ведение министерства по делам тюрем.