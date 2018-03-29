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Срочно: Десятки человек, возможно, погибли в результате беспорядков и пожара на полицейском участке в Венесуэле — СМИ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Срочно: Десятки человек, возможно, погибли в результате беспорядков и пожара на полицейском участке в Венесуэле — СМИ
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Каракас, 28 марта /
Синьхуа
/ — На одном из полицейских участков в
Венесуэле
произошли беспорядки и пожар, десятки человек, возможно,
погибли. Об этом в среду сообщили местные СМИ. —0—
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