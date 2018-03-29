Ещё
Срочно: Десятки человек, возможно, погибли в результате беспорядков и пожара на полицейском участке в Венесуэле — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Срочно: Десятки человек, возможно, погибли в результате беспорядков и пожара на полицейском участке в Венесуэле — СМИ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каракас, 28 марта /Синьхуа/ — На одном из полицейских участков в  Венесуэле произошли беспорядки и пожар, десятки человек, возможно,
погибли. Об этом в среду сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Представительство Сельскохозяйственного банка Китая открылось в Сан-Паулу США объявили о выдворении российских дипломатов Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово -- СК РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева523
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ233
Британцы ужаснулись супероружию России188
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине645
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово369
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение