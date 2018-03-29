Срочно: Десятки человек, возможно, погибли в результате беспорядков и пожара на полицейском участке в Венесуэле — СМИ

Каракас, 28 марта / Синьхуа / — На одном из полицейских участков в Венесуэле произошли беспорядки и пожар, десятки человек, возможно, погибли. Об этом в среду сообщили местные СМИ. —0—