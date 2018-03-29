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СМИ: При бунте в венесуэльской тюрьме погибли 78 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: При бунте в венесуэльской тюрьме погибли 78 человек 

Российская Газета 22 минуты назад
Бунт и пожар произошли в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле. В результате случившегося погибли 78 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Между тем официальные сообщений от властей страны пока не поступали. Здание центра окружено полицией.
По информации СМИ, среди жертв — десять женщин и 68 мужчин. Погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей. Всего в центре содержалось более ста человек. Часть погибших умерла от ожогов, остальные — от удушья продуктами горения.
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