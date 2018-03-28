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В Колумбии ликвидировали главаря крупной наркобанды
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Колумбии ликвидировали главаря крупной наркобанды 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в среду о ликвидации одного из главарей крупной банды «Клан залива», занимающейся наркотрафиком.
"Мое признание управлению криминальных расследований и Интерпола национальной полиции Колумбии и колумбийской армии за ликвидацию Аристидеса Месы по прозвищу Индеец, третьего человека в руководстве «Клана залива»… Он был ответственен за наркотрафик в Центральную Америку и Европу. Мы продолжаем борьбу с картелями", — написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.
Группировка «Клан Залива» объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) — самый разыскиваемый человек в южноамериканской стране.
Колумбия является одним из мировых лидеров по производству кокаина с объемом примерно 910 тонн в год. В 2017 году колумбийские власти конфисковали рекордные 435 тонн кокаина, однако и эта цифра не дотягивает до половины всего объема производства.
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