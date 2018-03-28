Почти на 20% вырос турпоток из России на Кубу с начала года

Турпоток из России на Кубу вырос почти на 20% в первые месяцы 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«За 2,5 месяца текущего года (по состоянию на 15 марта) на Кубе побывало 30 тыс. 578 россиян. Это на 19% больше, чем было на ту же дату прошлого года. Кубе удалось восстановить динамику международного турпотока, нарушенную в сентябре прошлого года из-за урагана Ирма. Тогда пострадали курорты на севере страны, что на какой-то период замедлило международные бронирования по Кубе. В этом году въездной трафик на Кубу лишь немного отстает от уровня прошлого года: 1,126 млн иностранных туристов на середину марта (91,5% к результатам на ту же дату 2017 г.)», — говорится в сообщении.

В АТОР также отметили, что по итогам 2017 г. Россия впервые вошла в топ-10 въездных рынков Кубы.

«По данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2017 г. наши соотечественники совершили на Кубу почти 83 тыс. поездок (плюс 60,2% к результату 2016 г.). По информации кубинской стороны, страну посетили более 100 тыс. россиян (плюс 67% к 2016 г.)», — добавили в АТОР.

По оценке ведущих туроператоров, Куба остается одним из самых востребованных пляжных направлений и в текущем сезоне.