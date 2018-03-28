Ещё
Почти на 20% вырос турпоток из России на Кубу с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Почти на 20% вырос турпоток из России на Кубу с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Турпоток из России на Кубу вырос почти на 20% в первые месяцы 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«За 2,5 месяца текущего года (по состоянию на 15 марта) на Кубе побывало 30 тыс. 578 россиян. Это на 19% больше, чем было на ту же дату прошлого года. Кубе удалось восстановить динамику международного турпотока, нарушенную в сентябре прошлого года из-за урагана Ирма. Тогда пострадали курорты на севере страны, что на какой-то период замедлило международные бронирования по Кубе. В этом году въездной трафик на Кубу лишь немного отстает от уровня прошлого года: 1,126 млн иностранных туристов на середину марта (91,5% к результатам на ту же дату 2017 г.)», — говорится в сообщении.
В АТОР также отметили, что по итогам 2017 г. Россия впервые вошла в топ-10 въездных рынков Кубы.
«По данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2017 г. наши соотечественники совершили на Кубу почти 83 тыс. поездок (плюс 60,2% к результату 2016 г.). По информации кубинской стороны, страну посетили более 100 тыс. россиян (плюс 67% к 2016 г.)», — добавили в АТОР.
По оценке ведущих туроператоров, Куба остается одним из самых востребованных пляжных направлений и в текущем сезоне.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд признал «вора в законе» Шакро Молодого виновным в вымогательстве МЧС: Более 60 психологов оказывают помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово и их родственникам В Театре Сатиры сообщили о выписке актера Ф.Добронравова из больницы через неделю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным954
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово77
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля60
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку134
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
02:30
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля
В мире США
00:23
Пожарным не сказали о людях в кинозалах «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение