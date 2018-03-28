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Новый президент Перу прокомментировал возможность участия Мадуро в Саммите Америк
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Новый президент Перу прокомментировал возможность участия Мадуро в Саммите Америк 

RT на русском 21 минуту назад
Новый президент Перу Мартин Вискарра прокомментировал возможность участия лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Саммите Америк, который пройдёт 13 -14 апреля в Лиме. Об этом сообщает Trome. «По некоторым вопросам уже были приняты решения не только в Перу, но и в странах, входящих в Организацию Американских государств», — сказал он.
Также Вискарра призвал, чтобы свои рекомендации по этому вопросу дало «специализированное ведомство, такое как министерство иностранных дел».
Ранее в МИД Перу пообещали не пускать Мадуро на Саммит Америк.
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