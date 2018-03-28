Спецслужбы нашли осквернивших статую Уго Чавеса вандалов

Спецслужбы Венесуэлы нашли вандалов, осквернивших статую бывшего лидера страны Уго Чавеса , установленную в его родном городе Сабанета.

Как пишет РИА Новости , служба разведки SEBIN задержала троих мужчин. «Суд номер шесть предписал лишение свободы для Хильберто Тельеса, Кристофера Лопеса и Асиеля Хименеса», — говорится в сообщении правозащитной организации Foro Penal.

Напомним, шестиметровую гранитную статую Чавеса Россия подарила Венесуэле в октябре 2016 года. На прошлой неделе злоумышленники забросали ее камнями, а у основания монумента сожгли автопокрышки.

Политик скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет. Он два года боролся с онкологическим заболеванием. Останки Чавеса находятся в мраморном саркофаге в здании музея революции.