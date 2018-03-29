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Трамп перепутал стены на границе с Мексикой и оконфузился
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Трамп перепутал стены на границе с Мексикой и оконфузился 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президента США Дональд Трамп перепутал обычную стену на границе с Мексикой в американском штате Калифорния с обещанной в своей президентской кампании, которая должна прекратить поток мигрантов в страну. Об этом сообщает Los Angeles Times.
«Замечательный брифинг о начале строительства южной пограничной стены», — написал Трамп в Twitter 28 марта, имея в виду начало реализации своего предвыборного обещания.
Однако представитель пограничной службы сообщил, что возле города Калексико на границе с Мексикой проводится реконструкция уже существующей стены. «Строительные работы не имеют никакого отношения к политике», — заявил он, добавив, что проект был запущен еще в 2009 году.
В то же время в Министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что стена Трампа и стена в Калексико — это одна и та же конструкция, передает издание.
После инаугурации в январе 2017 года Трамп подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. Тогда же сообщалось, что документами будут закреплены такие меры, как возведение «физического барьера» на южной границе для того, чтобы остановить поток нелегалов и наркотиков, а также массовая высылка приезжих-нелегалов, преступивших в США закон.
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