Власти Венесуэлы выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования россиянам в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове , который унес жизни десятков людей. Об этом сообщает ТАСС.

Пламя вспыхнуло 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 50 пострадали. В настоящее время 13 человек находятся в больницах.

Кемеровчане приносят к месту трагедии живые цветы и мягкие игрушки, ставят поминальные лампады. В областной Центр крови выстроились очереди из желающих помочь пострадавшим.