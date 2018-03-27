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Власти Венесуэлы выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерове
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Власти Венесуэлы выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерове 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования россиянам в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове, который унес жизни десятков людей. Об этом сообщает ТАСС.
Пламя вспыхнуло 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 50 пострадали. В настоящее время 13 человек находятся в больницах.
Кемеровчане приносят к месту трагедии живые цветы и мягкие игрушки, ставят поминальные лампады. В областной Центр крови выстроились очереди из желающих помочь пострадавшим.
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