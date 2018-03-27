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В Венесуэле из церкви украли бронзовый колокол весом в полтонны
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В Венесуэле из церкви украли бронзовый колокол весом в полтонны 

Российская Газета 43 минуты назад
Из церкви в городе Кумана неизвестные украли бронзовый колокол весом почти 500 килограммов. Как пишет ТАСС, похищенный объект находился на каменном постаменте во дворе церкви.
"Четверо мужчин вместе не могут его поднять. Как его унесли злоумышленники, непонятно", — рассказал член приходского совета Орландо Рамос. По предварительным данным, к случившемуся могут быть причастны охотники за металлами, которых в Венесуэле становится все больше. Острый социально-экономический кризис в стране сопровождается гиперинфляцией. Также наблюдается дефицит лекарств и товаров первой необходимости.
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