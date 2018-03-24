Темер заявил, что будет бороться за переизбрание на пост президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 24 марта. / ТАСС /. Президент Бразилии Мишел Темер считает, что его достижения на посту главы государства позволяют ему претендовать на переизбрание на выборах, которые пройдут в южноамериканской стране в октябре. Такое заявление политик сделал в интервью, опубликованном в пятницу на сайте журнала Istoe.

"Я считаю, что было бы трусостью отказаться от [выдвижения] кандидатуры. Потому что, в конечном итоге, если бы мое правительство было бы губительным для страны, я бы сам понял, что не стоит продолжать. Но все наоборот, я восстановил разрушенную страну. В буквальном смысле разрушенную", — сказал Темер.

"Я горжусь тем, что я сделал", — добавил президент. Он также назвал «совершенно естественной» ситуацию, при которой действующий президент баллотируется на новый срок. «С тех пор, как появилась возможность переизбрания, все ею пользовались», — сказал Темер. Он объяснил свое стремление к пребыванию во главе государства необходимостью продолжить начатые реформы и защищать достигнутые результаты.

20 марта Темер в беседе с журналистами впервые не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. Ранее 77-летний бразильский лидер неоднократно категорически отрицал такую возможность. В конце февраля этого года в интервью радиостанции Bandeirantes он отметил, что не будет кандидатом и что «уже много раз говорил об этом». В январе 2017 года в интервью агентству Reuters он заявил, что считает своей целью улучшение экономической ситуации в крупнейшей южноамериканской республике с тем, чтобы его «преемнику могла достаться более спокойная страна».

В мае 2016 года, когда Темер занял пост и. о. главы государства на время рассмотрения вопроса об импичменте Дилмы Руссефф , он отметил, что участие в следующих выборах «не входит в его планы», так как отказ от выдвижения кандидатуры даст ему большую свободу действий. По словам политика, ему не придется «предпринимать какие-то шаги ради переизбрания».

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября.