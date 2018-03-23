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Россия и Куба заключили соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций
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Россия и Куба заключили соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций 

RT на русском 2 часа назад
Минкомсвязи России и Кубинский институт радио и телевидения (КИРТ) подписали соглашение в области массовых коммуникаций, один из пунктов которого касается вещания телеканала RT на территории Кубы.
Отмечается, что документ подписали заместитель министра связи и массовых коммуникаций Рашид Исмаилов и президент КИРТ Альфонсо Нойя Мартинес.
«Для нас важно организовать круглосуточное вещание телеканала RT на всей территории Кубы. Это карибское государство имеет огромный авторитет в Латинской Америке, поэтому вещание здесь имеет большое значение для России», — цитирует Исмаилова ТАСС.
Президент КИРТ отметил, что программы RT «очень обогащают кубинское телевещание».
Как отмечается, в настоящее время контент RT доступен на двух кубинских каналах — Multivision и Canal Educativo.
В полном формате RT доступен в пакете кабельного телевидения Telecable.
В декабре 2017 года стало известно, что RT запустил вещание во Франции.
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