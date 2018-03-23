Россия и Куба заключили соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций

Минкомсвязи России и Кубинский институт радио и телевидения (КИРТ) подписали соглашение в области массовых коммуникаций, один из пунктов которого касается вещания телеканала RT на территории Кубы

Отмечается, что документ подписали заместитель министра связи и массовых коммуникаций Рашид Исмаилов и президент КИРТ Альфонсо Нойя Мартинес.

«Для нас важно организовать круглосуточное вещание телеканала RT на всей территории Кубы. Это карибское государство имеет огромный авторитет в Латинской Америке, поэтому вещание здесь имеет большое значение для России», — цитирует Исмаилова ТАСС

Президент КИРТ отметил, что программы RT «очень обогащают кубинское телевещание».

Как отмечается, в настоящее время контент RT доступен на двух кубинских каналах — Multivision и Canal Educativo.

В полном формате RT доступен в пакете кабельного телевидения Telecable.

В декабре 2017 года стало известно, что RT запустил вещание во Франции.