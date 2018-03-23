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В Венесуэле осквернили созданную российским скульптором статую Чавеса
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В Венесуэле осквернили созданную российским скульптором статую Чавеса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Демонстранты осквернили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, который создал российский скульптор Сергей Казанцев. Об этом сообщил Денни Фриас — дальний родственник экс-главы государства.
Речь идет о гранитном монументе в Сабанете, родном городе Чавеса. Как передает ТАСС, Фриас ухаживает за садом, где установлена статуя.
"К счастью, ущерб невелик… мы уже все вымыли и убрали", — рассказал родственник команданте.
5 марта 2013 года Уго Чавес умер от рака в Каракасе. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции. Памятник в Сабанете открыли в 2016 году.
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