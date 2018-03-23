Подаренная Россией статуя Чавеса стала объектом вандализма в Венесуэле

"Народ, который видел рождение Чавеса, сжег и закидал камнями его собственную статую на старой площади Учащихся после того, как провел ночь и раннее утро без электричества", — говорится в сообщении партии.

Там же опубликованы фотографии пострадавшего изваяния. На них видны отколотые куски отделки и следы от огня на гранитной статуе. Под ней сожгли автопокрышки.

Шестиметровую статую Чавеса, изготовленную российским скульптором по заказу компании «Роснефть» , торжественно открыли в Сабанете в октябре 2016 года.

Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.