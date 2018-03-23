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Подаренная Россией статуя Чавеса стала объектом вандализма в Венесуэле
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Подаренная Россией статуя Чавеса стала объектом вандализма в Венесуэле 

Прайм 2 часа назад
МЕХИКО, 23 мар /ПРАЙМ/. Статуя Уго Чавеса, подаренная Венесуэле Россией, стала объектом вандализма со стороны жителей Сабанеты, родного города бывшего президента, сообщает в четверг представительство партии «Иди, Венесуэла» в штате Баринас в своем микроблоге в Twitter.
"Народ, который видел рождение Чавеса, сжег и закидал камнями его собственную статую на старой площади Учащихся после того, как провел ночь и раннее утро без электричества", — говорится в сообщении партии.
Там же опубликованы фотографии пострадавшего изваяния. На них видны отколотые куски отделки и следы от огня на гранитной статуе. Под ней сожгли автопокрышки.
Шестиметровую статую Чавеса, изготовленную российским скульптором по заказу компании «Роснефть», торжественно открыли в Сабанете в октябре 2016 года.
Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
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