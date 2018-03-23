Россияне смогут проводить на Кубе без виз три месяца

По итогам 2017 года Россия впервые вошла в топ-10 въездных рынков Кубы. По данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2017 году наши соотечественники совершили на Кубу почти 83 тыс. поездок (+ 60,2% к результату 2016 года). По информации кубинской стороны, страну посетило более 100 тыс. россиян (+67% к 2016 году).

Вчера стало известно, что Правительство РФ одобрило проект соглашения о безвизовых поездках между Россией и Кубой. Согласно документу, граждане РФ и Кубы могут «въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории России или Кубы без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда».

В настоящее, сообщает АТОР, время между Кубой и Россией уже существует соглашение о безвизовом обмене туристами со сроком пребывания до 30 дней. По данным российских туркомпаний, российский туристы в рамках пакетных туров едут на Кубу максимум на 14 дней, так что 30-дневного безвиза" им вполне хватает.

Увеличение этого срока хорошая мера для россиян, которые имеют какие-либо родственные связи на Кубе. А также для путешественников, находящихся в длительных круизах по странам Карибского бассейна, и тех, кто комбинирует отдых на Кубе с посещением соседних стран.