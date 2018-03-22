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Кабмин одобрил проект соглашения о безвизовых поездках с Кубой
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Кабмин одобрил проект соглашения о безвизовых поездках с Кубой 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект соглашения о безвизовых поездках между Россией и Кубой — документ
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