СМИ: власти Перу обратятся к США с запросом об экстрадиции экс-президента Толедо

ТАСС , 21 марта. Совет министров (правительство) Перу одобрил в среду документ, предлагающий обратиться к США с официальным запросом об экстрадиции экс-президента этой южноамериканской страны Алехандро Толедо. Об этом сообщила местная газета El Comercio.

На прошлой неделе эту инициативу поддержал Верховный суд южноамериканской страны. Таким образом, все необходимые процедуры для составления официального запроса об экстрадиции экс-президента были соблюдены, и в ближайшие дни власти Перу, как ожидается, направят его в США.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $20 млн Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту он покинул Перу.

По данным El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США. Адвокат экс-президента Эриберто Бенитес заявил о невиновности своего подзащитного и назвал его «жертвой политического преследования».