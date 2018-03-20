Куба продолжит расширять доступ к Интернету, несмотря на «политическую диверсию» США

Гавана, 19 марта / Синьхуа / — Куба продолжит расширять доступ к Интернету, несмотря на новую «политическую программу» Вашингтона, направленную на ведение «подрывной деятельности» в стране. Об этом в понедельник заявил министр коммуникаций Кубы Маймир Меса.

Выступая на церемонии открытия 12-й Международной конференции и ярмарки, М. Меса подчеркнул, что кубинское правительство будет «продолжать развивать использование информационно-коммуникационных технологий». «Парадоксально, что правительство США сформировало рабочую группу с предполагаемой целью помочь кубинскому народу пользоваться новыми технологиями», — заявил он.

В январе Госдепартамент США создал Целевую группу по Интернету на Кубе, заявив о намерении изучить «технологические вызовы и возможности для расширения доступа к Интернету на Кубе и помочь кубинцам пользоваться свободным и нерегулируемым потоком информации». Гавана рассматривает эту целевую группу как попытку нарушить ее суверенитет и устроить «политическую диверсию» в стране.

М. Меса заявил, что за последние несколько лет Куба запустила ряд программ по улучшению качества Интернет-услуг и ускорению работы своей цифровой сети, чтобы тем самым способствовать взаимосвязанности внутри страны.

Согласно официальным данным, в 2017 году на Кубе зарегистрирован значительный рост количества пользователей Интернета. Так, на данный момент более 4 млн кубинцев /около 40 проц. населения/ имеют доступ к Интернету. —0—