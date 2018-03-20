Власти Перу не дадут Мадуро приехать на «Саммит Америк»

Еще в феврале правительство Перу официально отозвало приглашение президенту Мадуро для участия в саммите 13-14 апреля в Лиме . Однако позднее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро все равно примет участие в мероприятии.

"Ему (Мадуро) уже было отозвано приглашение, а президенты не приезжают без приглашений, если только они не приедут как туристы. У правительства есть все возможности и средства, чтобы не допустить приезда (Мадуро) ради защиты суверенного решения", — приводит портал 800 Noticias заявление Алховин.