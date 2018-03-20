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Власти Перу не дадут Мадуро приехать на «Саммит Америк»
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Власти Перу не дадут Мадуро приехать на «Саммит Америк» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости. Власти Перу не дадут президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приехать на «Саммит Америк» в апреле, заявила в понедельник глава МИД южноамериканской страны Кайетана Алховин.
Еще в феврале правительство Перу официально отозвало приглашение президенту Мадуро для участия в саммите 13-14 апреля в Лиме. Однако позднее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро все равно примет участие в мероприятии.
"Ему (Мадуро) уже было отозвано приглашение, а президенты не приезжают без приглашений, если только они не приедут как туристы. У правительства есть все возможности и средства, чтобы не допустить приезда (Мадуро) ради защиты суверенного решения", — приводит портал 800 Noticias заявление Алховин.
Министр сообщила также, что правительство рассмотрело, но оставило без удовлетворения обращения президентов Никарагуа и Боливии с просьбой пересмотреть решение Лимы о неучастии Мадуро в саммите.
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